ВЛК затягує з підтвердженням непридатності: юрист пояснила, як діяти

Законом передбачено термін розгляду документів

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Ця процедура визначає їхню придатність до служби в армії.

Трапляються випадки, коли районна ВЛК визнає людину непридатною, але передає документи на затвердження до обласної чи регіональної комісії. Юристка Неллі Романенко на порталі b2bconsult пояснила, які терміни встановлені для таких процедур і як діяти в разі затримки.

Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженим наказом Міністерства оборони №402, під час особливого періоду свідоцтва про хворобу мають бути оформлені у трьох примірниках. Вони передаються на розгляд до обласної або регіональної ВЛК протягом 10 днів після закінчення медичного огляду.

"Під час дії воєнного стану строк опрацювання ВЛК свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК) становить до п’яти календарних днів після закінчення медичного огляду (абз. 2 п. 22.3 глави 23 Положення №420)", – розповідає юристка.

Романенко зазначає, якщо обласна або регіональна ВЛК затримує розгляд документів або безпідставно не приймає рішення, громадяни мають право подати скаргу на бездіяльність комісії. У документі слід зазначити:

адресата (орган, до якого звертаєтесь);

власні дані (П.І.Б., адресу проживання, контактний телефон та email);

суть скарги та прохання;

дату та підпис.

"Раджу цікавитись станом розгляду питання, що можна робити не тільки у письмовому виді (і через електронну пошту), а й у телефонному режимі", – додала правознавиця.

Нагадуємо, що висновок ВЛК можна оскаржити, якщо ви з ним не згодні. Юристи рекомендують подавати письмову скаргу до ВЛК вищого рівня та до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні має з'явитися електронна ВЛК. У Міністерстві оборони пояснили, як вона працюватиме.