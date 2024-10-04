Що робити, якщо у ТЦК не видають висновок медогляду: відповів юрист

Є декілька способів оскаржити такі дії

Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про мобілізацію, які змінюють процедуру проходження військово-лікарської комісії. Відтепер районні та міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки оформлюватимуть постанови у трьох примірниках на основі висновків ВЛК.

Як зазначив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", ознайомлення військовослужбовців або військовозобов'язаних із висновками ВЛК є обов'язковим. Якщо це не відбувається, така бездіяльність є протиправною.

Щоб отримати копію висновку, можна подати скаргу до Міністерства оборони або направити запит до ВЛК для з'ясування стану розгляду питання щодо придатності. Також можна скористатися адвокатським запитом, а ігнорування його тягне за собою юридичну відповідальність.

Якщо відповідь на звернення відсутня, такі дії можна оскаржити у вищому органі або через адміністративний суд.

Зазначимо, що під час воєнного стану багато військовозобов'язаних проходять ВЛК для визначення придатності до служби. Комісія може дати такі висновки:

придатний до військової служби;

придатний до служби в частинах забезпечення або навчальних закладах;

непридатний до військової служби з виключенням з обліку;

тимчасово непридатний із необхідністю переогляду.

Критерії оцінки стану здоров'я визначаються Наказом Міністерства оборони України №402.

Нагадуємо, що на ВЛК військовозобов'язані мають пройти базовий медичний огляд, який включає аналізи на ВІЛ, гепатити, сифіліс, а також кардіограму і флюорографію.

Окрім цього, усі, хто проходить комісію, повинні обов'язково відвідати шістьох лікарів: офтальмолога, отоларинголога, терапевта, хірурга, невропатолога та психіатра. Це основний склад медичної комісії.

Якщо під час обстеження виявлять проблеми зі здоров'ям, людину можуть направити на додаткові аналізи або консультації до інших спеціалістів. Медична комісія приймає рішення про придатність до військової служби на основі результатів оглядів, аналізів та медичних висновків.

Для осіб з хронічними захворюваннями обов'язково потрібно надати відповідні медичні документи. Якщо захворювання не має значних симптомів, військовозобов'язаний може бути визнаний придатним до служби.

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