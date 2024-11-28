Как получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья

Теперь мужчины могут получать только эти статусы: пригодный или непригодный

Во время мобилизации не все военнообязанные подлежат призыву на службу. Это касается прежде всего граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья.

Специалисты юридической компании "INSEININ" объяснили, что для получения отсрочки по состоянию здоровья нужно пройти медицинское осмотр. Военно-врачебная комиссия (ВВК) может дать следующие выводы:

пригодный к военной службе;

пригоден к службе в частях обеспечения или учебных заведениях;

непригоден к военной службе с исключением из учета;

временно непригоден с необходимостью пересмотра.

Критерии оценки состояния здоровья определяются Приказом Министерства обороны №402.

В случае временной непригодности военнообязанный может получить отсрочку. Это регламентируется статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Решение о состоянии здоровья принимается на основе медицинских показателей, подтверждаемых документально .

Медицинское освидетельствование включает:

осмотр хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;

дополнительный осмотр другими специалистами при необходимости;

представление медицинской карты или других документов, подтверждающих проблемы со здоровьем.

Решение ВВК должно базироваться на четко определенных критериях, закрепленных в Положении о военно-врачебной экспертизе Вооруженных Сил Украины.

Чтобы оформить отсрочку, необходимо получить заключение ВВК о временной непригодности или о непригодности с исключением из учета. По второму выводу происходит полное исключение из воинского учета, отмечают юристы.

Напоминаем, с какими болезнями мужчину могут признать временно непригодным. Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины, временно непригодными могут быть признаны военнообязанные, имеющие следующие заболевания:

сифилис, гонококковая инфекция, урогенитальный хламидиоз, урогенитальный трихомониаз, урогенитальный микоплазмоз;

кандидоз, кокцидоидоз, бластомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз, хромомикоз и феомикотический абсцесс, аспергилез, криптококкоз, зигомикоз, мицетома, дерматофития, онихомикоз;

после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных заболеваний или хирургического лечения;

после хирургического лечения, проведение цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

после перенесенных острых заболеваний крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

Также основанием для освобождения от призыва могут стать другие заболевания.

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