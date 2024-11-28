Йому назавжди 37: на Дніпропетровщині живим коридором провели в останню путь українського військового (фото)

Попрощатися з воїном прийшли його рідні, друзі та побратими

У місті Покров Дніпропетровської області відбулося прощання із загиблим українським військовим Євгеном Кучинським. Чоловікові було лише 37 років.

Про це повідомили у прес-службі Покровської міської ради. Там же опублікували фотографії з прощання.

Наголошується, що Кучинський був водієм-електриком 3 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

"Загинув у Запорізькій області, захищаючи рідну землю від ворога. Євгену Кучинському було лише 37 років...", — йдеться у повідомленні.

Провести військового в останню путь прийшли його рідні, друзі та побратими. Люди вишикувалися живим коридором і стоячи на одному коліні, скорботно схиляючи голову, попрощалися із захисником нашої країни.

Чин похорону здійснило духовенство Покровського благочиння Православної Церкви України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув Віталій Дядюсь із Івано-Франківської області. Хлопцеві було лише 19 років. Він відзначив свій день народження менш як за два тижні до загибелі.