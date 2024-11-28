Ему навсегда 37: на Днепропетровщине живым коридором провели в последний путь украинского военного (фото)

Проститься с воином пришли его родные, друзья и побратимы

В городе Покров Днепропетровской области состоялось прощание с погибшим украинским военным Евгением Кучинским. Мужчине было всего 37 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Покровского городского совета. Там же опубликовали и фотографии с прощания.

Отмечается, что Кучинский был водителем-электриком 3 отделения ударных беспилотных авиационных комплексов, роты ударных беспилотных авиационных комплексов.

"Погиб в Запорожской области, защищая родную землю от врага. Евгению Кучинскому было всего 37 лет…", — говорится в сообщении.

Провести военного в последний путь пришли его родные, друзья и побратимы. Люди выстроились живым коридором и стоя на одном колене, скорбно склоняя голову, попрощались с защитником нашей страны.

Чин похорон совершило духовенство Покровского благочиния Православной Церкви Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб Виталий Дядюсь из Ивано-Франковской области. Парню было всего 19 лет. Он отметил свой день рождения менее чем за две недели до гибели.