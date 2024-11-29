Чи реально оскаржити повістку в суді

Обов'язок з'явитися за викликом до ТЦК визначається не повісткою, а законом

Повістка, як засіб оповіщення громадян про необхідність виконання військового обов’язку, не може бути оскаржена в суді. Це ще раз підтвердив Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду.

Відповідну постанову було винесено 23 жовтня 2024 року у справі №380/2838/24. Про це пише Судово-юридична газета.

Зо обставинами справи, позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії представників територіального центру комплектування (ТЦК) щодо виготовлення і вручення йому повістки. Він стверджував, що підпис на документі підроблений, а саму повістку сфальшовано , оскільки в ній відсутня дата, мета виклику, і не складено акт про відмову від отримання.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у відкритті провадження, обґрунтовуючи це тим, що позов не підлягає розгляду в адміністративному чи будь-якому іншому судовому порядку.

Позиція Верховного Суду

Суд наголосив, що дії ТЦК щодо вручення повістки не є рішенням чи дією суб’єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ). Повістка є лише інструментом оповіщення громадян і сама по собі не встановлює обов’язку, оскільки цей обов’язок передбачений законом №2232-XII.

Будь-які претензії щодо змісту або оформлення повістки не можуть бути предметом розгляду в адміністративному суді . Водночас питання щодо можливого порушення процедури вручення документа або звинувачення у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 336 КК України підлягають перевірці в межах кримінального провадження.

Отже, Верховний Суд підтвердив правомірність рішень судів попередніх інстанцій і залишив скаргу позивача без задоволення. Суд підкреслив, що законність вручення повістки регулюється чинним законодавством і не є предметом адміністративного судочинства.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо вас примусово направляють на ВЛК. Юристи нагадали, що на затримання та доставлення громадян уповноважені тільки правоохоронні органи, наприклад поліція.