Реально ли обжаловать повестку в суде

Обязанность явиться по вызову в ТЦК определяется не повесткой, а законом

Повестка как средство оповещения граждан о необходимости исполнения воинской обязанности не может быть обжалована в суде. Это еще раз подтвердил Верховный суд в составе Кассационного административного суда.

Соответствующее постановление было принято 23 октября 2024 года по делу №380/2838/24. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

По обстоятельствам дела истец обратился в суд с требованием признать противоправными действия представителей территориального центра комплектования (ТЦК) по изготовлению и вручению ему повестки. Он утверждал, что подпись на документе поддельная, а сама повестка сфальсифицирована , поскольку в ней отсутствует дата, цель вызова, и не составлен акт об отказе от получения.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в открытии производства, обосновывая это тем, что иск не подлежит рассмотрению в административном или ином судебном порядке.

Позиция Верховного суда

Суд подчеркнул, что действия ТЦК по вручению повестки не являются решением или действием субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ). Повестка является лишь инструментом оповещения граждан и сама по себе не устанавливает обязанности, поскольку этот долг предусмотрен законом №2232-XII.

Какие-либо претензии относительно содержания или оформления повестки не могут быть предметом рассмотрения в административном суде . В то же время вопросы возможного нарушения процедуры вручения документа или обвинения в совершении уголовного правонарушения по статье 336 УК Украины подлежат проверке в рамках уголовного производства.

Следовательно, Верховный Суд подтвердил правомерность решений судов предыдущих инстанций и оставил жалобу истца без удовлетворения. Суд подчеркнул, что законность вручения повестки регулируется действующим законодательством и не является предметом административного судопроизводства.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если вас принудительно направляют на ВВК. Юристы напомнили, что на задержание и доставку граждан уполномочены только правоохранительные органы, например полиция.