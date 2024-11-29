Реально ли обжаловать повестку в суде
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Обязанность явиться по вызову в ТЦК определяется не повесткой, а законом
Повестка как средство оповещения граждан о необходимости исполнения воинской обязанности не может быть обжалована в суде. Это еще раз подтвердил Верховный суд в составе Кассационного административного суда.
Соответствующее постановление было принято 23 октября 2024 года по делу №380/2838/24. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
По обстоятельствам дела истец обратился в суд с требованием признать противоправными действия представителей территориального центра комплектования (ТЦК) по изготовлению и вручению ему повестки. Он утверждал, что подпись на документе поддельная, а сама повестка сфальсифицирована, поскольку в ней отсутствует дата, цель вызова, и не составлен акт об отказе от получения.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в открытии производства, обосновывая это тем, что иск не подлежит рассмотрению в административном или ином судебном порядке.
Позиция Верховного суда
Суд подчеркнул, что действия ТЦК по вручению повестки не являются решением или действием субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ). Повестка является лишь инструментом оповещения граждан и сама по себе не устанавливает обязанности, поскольку этот долг предусмотрен законом №2232-XII.
Какие-либо претензии относительно содержания или оформления повестки не могут быть предметом рассмотрения в административном суде. В то же время вопросы возможного нарушения процедуры вручения документа или обвинения в совершении уголовного правонарушения по статье 336 УК Украины подлежат проверке в рамках уголовного производства.
Следовательно, Верховный Суд подтвердил правомерность решений судов предыдущих инстанций и оставил жалобу истца без удовлетворения. Суд подчеркнул, что законность вручения повестки регулируется действующим законодательством и не является предметом административного судопроизводства.
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