Причини виклику до ТЦК та наслідки неявки: що потрібно знати

Є декілька поважних причин, за яких чоловік може не з'явитися до військкомату

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. В цей період громадян можуть викликати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з різних причин.

У Чернігівському обласному ТЦК розповіли, чому та де можуть вручати повістки військовозобов'язаним. Громадян викликають до ТЦК для:

постановки на військовий облік;

проходження медичної комісії для визначення придатності до військової служби;

уточнення персональних даних;

призову на військову службу за мобілізацією.

Де можуть вручити повістку

За Постановою Кабінету Міністрів №560, повістка може бути вручена в будь-якому місці. Її можуть видати за місцем проживання, на роботі чи навчанні, у громадських місцях, на блокпостах, а також на державному кордоні.

Також повістки надсилаються поштою на підставі даних із Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Вони підписуються електронним підписом начальника ТЦК, а потім доставляються через "Укрпошту".

"Отримати повістку поштою може будь-який військовозобов’язаний, який перебуває на військовому обліку", — зазначають у центрі комплектування.

Поважні причини для неявки

Закон передбачає можливість для громадян не з'явитися до ТЦК з поважних причин, серед яких:

стихійне лихо або бойові дії на території проживання;

тяжка хвороба або смерть близького родича;

інші обставини, які унеможливили своєчасну явку.

Такі причини мають бути документально підтверджені. Громадянин повинен повідомити ТЦК про неявку за цих підстав протягом трьох днів.

Відповідальність за неявку

Неявка без поважної причини до ТЦК тягне за собою штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Якщо громадянин продовжує ухилятися від мобілізації, йому загрожує кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років, зазначають у ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, чи буде штраф, якщо не повідомив ТЦК про зміну місця проживання. За неявку до військкомату по повістці передбачена адміністративна відповідальність.