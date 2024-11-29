Коли чоловікові можуть відмовити у відстрочці чи броні

Військовозобов'язаному в Україні можуть не дати бронь чи відстрочку через чотири основні причини

В Україні військовозобов'язані під час мобілізації можуть оформити відстрочку чи бронювання. Для цього потрібно відповідати певним умовам та зібрати необхідний пакет документів.

Однак є випадки, коли особам можуть відмовити в наданні відстрочки чи броні. Радник юридичної фірми Gracers Сергій Савинський, передає РБК-Україна, пояснив, коли чоловіку відмовлять у ТЦК.

За його словами, найчастіше такі ситуації відбуваються через бюрократичні проблеми, нестачу часу у ТЦК та недосконалу взаємодію між різними державними органами, що видають документи. Крім того, відмови також можуть бути аргументовані перевантаженістю.

"Якщо всі документи в порядку, а відстрочку все одно не надають, звернення до суду – один з ефективних способів вирішення проблеми", — звертає він увагу.

Водночас, як пояснює партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк, якщо військовозобов'язаний чи роботодавець зібрали всі документи для броні та подали їх до ТЦК, але отримали відмову, то це незаконно. Причина, через яку рішення ТЦК було негативним, має бути обґрунтована в письмовому вигляді.

"Якщо у людини наявна одна із підстав для надання відстрочки й людина подала на розгляд комісії при ТЦК та СП заяву встановленого зразка разом з підтверджуючими право на відстрочку документами, то навряд чи отримає рішення про відмову, бо не буде чим його обґрунтовувати. Тому точно випадки безпідставних чи необґрунтованих відмов не часті", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо чоловіка примусово направляють на ВЛК.