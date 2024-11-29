Когда мужчине могут отказать в отсрочке или броне

Военнообязанному в Украине могут не дать бронь или отсрочку по четырем основным причинам

В Украине военнообязанные при мобилизации могут оформить отсрочку или бронирование. Для этого нужно соответствовать определенным условиям и собрать необходимый пакет документов.

Однако есть случаи, когда лицам могут отказать в предоставлении отсрочки или брони. Советник юридической фирмы Gracers Сергей Савинский, передает РБК-Украина, объяснил, когда мужчине откажут в ТЦК.

По его словам, чаще всего такие ситуации происходят из-за бюрократических проблем, недостатка времени у ТЦК и несовершенного взаимодействия между различными государственными органами, выдающими документы. Кроме того, отказы также могут быть аргументированы перегруженностью.

"Если все документы в порядке, а отсрочку все равно не предоставляют, обращение в суд – один из эффективных способов решения проблемы", — обращает он внимание.

В то же время, как объясняет партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк, если военнообязанный или работодатель собрали все документы для брони и подали их в ТЦК, но получили отказ, то это незаконно. Причина, по которой решение ТЦК было отрицательным, должна быть обоснована в письменном виде.

"Если у человека есть одно из оснований для предоставления отсрочки и человек подал на рассмотрение комиссии при ТЦК и СП заявление установленного образца вместе с подтверждающими право на отсрочку документами, то вряд ли получит решение об отказе, потому что нечем будет его обосновывать. Поэтому точно случаи безосновательных или необоснованных отказов не часты", — резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если мужчину принудительно направляют на ВВК.