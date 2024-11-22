Відстрочка від мобілізації для догляду за дітьми з інвалідністю: як діяти чоловікові

Заяву потрібно віднести в ТЦК

Військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від мобілізації через догляд за дружиною з інвалідністю. Її можна оформити також у випадку, якщо членом родини є дитина до 18 років з інвалідністю.

Це стосується опікунів, піклувальників, прийомних батьків і батьків-вихователів. Аби оформити відстрочку, чоловіку або жінці потрібно подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на ім’я голови комісії, як йдеться у Міністерстві юстиції України.

Список необхідних документів

Окрім заяви, особі потрібно зібрати документи, які підтверджують право на відстрочку. Копії цих папірців потрібно підписати із приміткою "Згідно з оригіналом" або засвідчити нотаріально.

Перелік необхідних документів (які підтверджують особу, інвалідність дитини, а також родинні стосунки):

Паспорт громадянина України;

Військово-обліковий документ;

Медичний висновок про дитину з інвалідністю;

Індивідуальна програма реабілітації дитини, видана лікарсько-консультативною комісією (ЛКК);

Свідоцтво про народження дитини (для біологічних батьків);

Рішення органів влади або суду про опіку чи піклування (для опікунів);

Рішення суду про усиновлення дитини (для усиновителів).

Рішення про надання відстрочки приймається протягом тижня. У певних випадках процес може тривати довше, але не більше одного дня після отримання відповідей у разі надсилання запитів до інших органів.

Такий документ діятиме до завершення воєнного стану чи моменту скасування інвалідності неповнолітнього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за якими сімейними обставинами можна отримати відстрочку від мобілізації.