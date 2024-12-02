Як мобілізують чоловіків після 50 років

Все залежить від стану здоров'я та військово-облікової спеціальності

В Україні мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років. Особлива увага приділяється чоловікам від 50 років, для яких діють нові правила призову.

Згідно з українським законодавством, граничний вік для мобілізації становить 60 років. Проте існують виключення, зокрема вищий офіцерський склад може служити до 65 років, пише 24 Канал.

Призов чоловіків після 50 років проводиться виключно за спеціальним розпорядженням Генерального штабу ЗСУ . Це дозволяє ефективніше використовувати кадровий потенціал.

Громадян у віці 50-60 років, які мають військовий досвід або спеціальності, потрібні армії, можуть залучати до підрозділів забезпечення або державної служби спеціального транспорту.

Зазвичай таких осіб не залучають до штурмових підрозділів. Перед мобілізацією обов’язково проводиться військово-лікарська комісія (ВЛК), яка оцінює їхню придатність до служби.

Мобілізація цієї вікової категорії проходить у кілька етапів:

Оцінка придатності за станом здоров’я.

Співбесіда у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

Призначення до підрозділів з урахуванням фізичних можливостей і досвіду.

Зазначимо, що для кожного мобілізованого після 50 років має бути виданий індивідуальний наказ , який обґрунтовує його необхідність і призначення до конкретного підрозділу. Військові цієї вікової категорії, як правило, виконують завдання, які не потребують безпосередньої участі у бойових діях, але є критично важливими для забезпечення функціонування армії.

Раніше "Телеграф" писав, чому чоловіків після 50 років не мобілізують. У навчальних центрах ЗСУ на сьогодні залишилося менше десятка мобілізованих, яким за 50 років.