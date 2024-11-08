Чому чоловіків після 50 років не мобілізують

Все залежить від військово-облікової спеціальності

Місяць тому вийшла секретна директива Командування Сухопутних Військ, за якою чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Так, у навчальних центрах ЗСУ на сьогодні залишилося менше десятка мобілізованих, яким за 50 років.

Про це "Главкому" повідомило джерело в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ. Там пояснили, що бойові підрозділи не зацікавлені в залученні старших людей на передову через можливі фізичні обмеження та хронічні захворювання , що ускладнюють виконання бойових завдань.

Однак є певні винятки. Чоловіків віком від 50 до 60 років, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, можуть мобілізувати . Зокрема, зварювальників, ремонтників важкої техніки, зв’язківців, можуть призвати за потреби.

Нагадуємо, що згідно з українським законодавством, чоловіки до 25 років, які є призовниками, офіційно не можуть бути мобілізовані до Збройних сил до досягнення відповідного віку. Однак, юристи звертають увагу на те, що громадяни цієї вікової категорії можуть отримувати повістки.

Чоловіки віком до 25 років можуть бути мобілізовані, якщо вони мають статус військовозобов'язаних. Цей статус можуть отримати ті, хто:

відслужив в армії в мирний час;

закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.

Раніше "Телеграф" писав, з якого віку мобілізують в Україні. Чоловіки віком від 18 до 25 років вважаються призовниками, але є винятки.