Как мобилизуют мужчин после 50 лет

Все зависит от состояния здоровья и военно-учетной специальности

В Украине мобилизации подлежат военнообязанные граждане от 18 до 60 лет. Особое внимание уделяется мужчинам от 50 лет, для которых действуют новые правила призыва.

Согласно украинскому законодательству, предельный возраст для мобилизации составляет 60 лет. Однако существуют исключения, в том числе высший офицерский состав может служить до 65 лет, пишет 24 Канал.

Призыв мужчин после 50 лет проводится исключительно по специальному распоряжению Генерального штаба ВСУ . Это позволяет более эффективно использовать кадровый потенциал.

Граждан в возрасте 50-60 лет, имеющих военный опыт или специальности, нужные армии, могут привлекать в подразделения обеспечения или государственной службы специального транспорта.

Обычно таких лиц не берут в штурмовые подразделения. Перед мобилизацией обязательно проводится военно-врачебная комиссия (ВВК), которая оценивает их пригодность к службе.

Мобилизация этой возрастной категории происходит в несколько этапов:

Оценка пригодности по состоянию здоровья.

Собеседование в территориальном центре комплектования (ТЦК).

Назначение в подразделения с учетом физических возможностей и опыта.

Отметим, что для каждого мобилизованного после 50 лет должен быть издан индивидуальный приказ , обосновывающий его необходимость и назначение в конкретное подразделение. Военные этой возрастной категории, как правило, выполняют задачи, не требующие непосредственного участия в боевых действиях, но критически важны для обеспечения функционирования армии.

Ранее "Телеграф" писал, почему мужчин после 50 лет не мобилизуют. В учебных центрах ВСУ на сегодня осталось менее десятка мобилизованных, которым за 50 лет.