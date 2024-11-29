Мобілізація з 1 грудня: хто може отримати повістку

Мобілізаційні заходи продовжаться до кінця року

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Військовозобов'язаних громадян можуть викликати до ТЦК та СП для уточнення даних, проходження медогляду та призову на службу.

"Телеграф" розповідає, кого можуть мобілізувати з 1 грудня. Так, призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

отримали статус "придатний" під час проходження військово-лікарської комісії;

раніше мали статус "обмежено придатний" (мають пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року);

володіють дефіцитною військово-обліковою спеціальністю.

Мобілізація чоловіків старше 50 років

Декілька місяців тому з'явилася інформація про секретну директиву Командування Сухопутних військ, яка забороняє призов чоловіків віком від 50 років. Згідно з нею, у цьому віці до армії можуть призвати лише тих громадян, які мають дефіцитні військово-облікові спеціалізації.

Чи мобілізують молодших за 25 років

Чоловіків віком до 25 років, які мають статус призовників, не призивають на військову службу. Однак, якщо громадянин цього віку має статус військовозобов'язаного, він підлягає мобілізації.

Цей статус можуть отримати ті, хто:

відслужив в армії в мирний час;

закінчив військову кафедру або військовий виш і отримав військово-облікову спеціальність.

Студенти: кого торкнеться мобілізація

Студенти денної чи дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, отримують відстрочку. Це також стосується аспірантів і докторантів. Однак мобілізації можуть підлягати:

студенти заочного або вечірнього відділення;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, зараховані на рівень нижчий за попередню освіту;

студенти, відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

Крім того, денну форму навчання для аспірантів-контрактників скасують і у 2025 році. Це означає, що вони не отримають право на відстрочку від мобілізації.

Чи можуть мобілізувати з відстрочкою

Громадянам, які мають право на відстрочку, але не підтвердили її документально, можуть вручити повістку. Також мобілізувати можуть чоловіків, якщо їхня відстрочка оформлена з порушеннями або неналежним чином. Крім того, повістку можуть отримати громадяни, які не продовжили відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, кого точно не мобілізують у грудні. Деякі отримають відстрочку за сімейними обставинами.