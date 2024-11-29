Військова підготовка стане обов'язковою у 2025 році: кого з чоловіків торкнеться

Це не мобілізація, а навчання

З наступного 2025 року усі чоловіки віком від 18 до 25 років мають пройти базову військову підготовку. Це не мобілізація, а навчання, яке має кілька цілей.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері КИЇВ24. Він наголосив, що такий підхід дозволить багатьом чоловікам позбутись страхів та бути готовими до служби.

"По суті, це почнеться з 1 січня, спочатку студенти, а потім — все чоловіче населення від 18 до 25 пройде фахову військову підготовку. Це не мобілізація, це підготовка людей", — каже Тимочко.

Він наголосив, що ця підготовка дозволить чоловікам ближче познайомитись з військовою справою, обрати спеціалізацію і навчатись. Тобто кожен чоловік 18-25 років в перспективі в Україні буде базово володіти військовими навичками, а це допоможе їм під час мобілізації.

Тимочко додає, що ця підготовка покаже чоловікам військову справу і зніме більшість страхів. Але вона не пришвидшить мобілізацію.

Нагадаємо, що Кабмін розробив законопроєкт, за яким жінок в Україні братимуть на військовий облік. Жінки, які бажають проходити базову військову підготовку та відповідають критеріям придатності за віком і станом здоров’я, будуть спочатку братися на облік призовників. Після завершення базової підготовки вони автоматично переводитимуться до військового обліку військовозобов’язаних.

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