Чи можуть вручити повістку в іншій області

Все залежить від виду повістки

Військовозобов'язані та призовники перебувають на обліку у територіальних центрах комплектування (ТЦК) за місцем реєстрації. Однак отримати повістку можуть і в іншому регіоні.

Адвокатка Оксана Доготер в коментарі для "Телеграфа" пояснює, що згідно з постановою Кабінету Міністрів від квітня 2023 року, представники ТЦК мають право вручати повістки незалежно від місця обліку. Проте це залежить від мети документа: уточнення даних, проходження медичної комісії чи мобілізація.

Юристка наголошує на важливості підтримання актуальності своїх даних у військово-облікових документах. Якщо у військовозобов’язаного є право на відстрочку, це має бути зафіксовано в реєстрі, включно з електронною системою "Резерв+".

"Головне, що має знати такий військовозобов'язаний, що він перебуває на обліку, що в нього все гаразд з документами, він не порушував законодавства, оскільки обновив дані вчасно. Мобілізований він може бути в разі, якщо в нього немає права на відстрочку і лише після підписання в ТЦК заяви про зміну/видачу військово-облікового документа (людину ставлять на облік в іншій області та дають документ про це, — ред.), чи після згоди йти на ВЛК", — підкреслює Доготер.

Одним із поширених викликів є ситуація, коли військовозобов’язаний має лише електронну версію військово-облікового документа. Представники ТЦК іноді наполягають, що без паперового документа людина не може підтвердити свій статус, хоча постановою Кабміну передбачено, що електронні мають таку ж юридичну силу, як паперові.

Адвокатка звертає увагу, що підписання документів у ТЦК, таких як заява на проходження ВЛК або видачу військово-облікового документа, може автоматично перевести людину на облік у цьому регіоні . Це означає, що її можуть мобілізувати з іншого населеного пункту.

Юристка Оксана Доготер радить уважно ознайомлюватися з усіма документами перед підписанням і пам'ятати про права на відстрочку, щоб уникнути несподіванок.

Нагадуємо, що згідно з чинним законодавством, повістки можуть вручатися військовозобов’язаним і резервістам цілодобово:

за місцем проживання чи реєстрації;

на роботі чи навчанні;

у громадських місцях, будинках та спорудах, зокрема в місцях масового скупчення людей;

на пунктах пропуску (блокпостах) і через державний кордон;

у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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