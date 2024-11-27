Хто має право вручати повістки під час мобілізації

Законодавством не передбачено, де саме не можуть видавати повістки

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Тому громадяни можуть отримувати повістки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для призову на військову службу.

Юристи компанії "INSEININ" пояснили, хто має право вручати такі документи. Повістки можуть бути надіслані поштою або вручені особисто військовозобовʼязаному.

Відповідно до п.31 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період уповноважені видавати повістки:

представники ТЦК та СП — у межах адміністративної території їхньої юрисдикції;

представники держадміністрацій та військових адміністрацій — на своїй території відповідальності;

виконавчі органи місцевих рад (сільських, селищних, міських) — в адміністративних межах населених пунктів;

представники підприємств, установ та організацій — за місцем роботи;

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (для резервістів, які стоять на обліку в цих структурах) — на усій території України.

Як і де можуть вручати повістки

Оповіщення за адресою реєстрації або проживання може бути здійснено:

через дільниці оповіщення, які доставляють повістки від районних або міських ТЦК та СП;

представниками держадміністрацій, місцевих рад чи ТЦК особисто або засобами зв’язку.

За місцем роботи чи навчання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

представниками підприємства (установи, організації);

представниками закладу освіти;

представниками ТЦК;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), ТЦК та СП та поліцейські.

У громадських і у місцях масового скупчення людей, громадських будівлях і спорудах, на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон резервістам і військовозобов’язаним можуть вручати повістки:

представники ТЦК та СП;

групи оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), територіальних центрів комплектування та поліцейські.

Нагадуємо, що неявка по повістці без поважної причини до ТЦК тягне за собою штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Якщо громадянин продовжує ухилятися від мобілізації, йому загрожує кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.

Раніше "Телеграф" писав, як в Україні розшукують порушників військового обліку. Якщо громадянин не з'явився по повістці, автоматично створюється постанова.