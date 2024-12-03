Могут ли вручить повестку в другой области

Все зависит от вида повестки

Военнообязанные и призывники состоят на учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК) по месту регистрации, однако получить повестку могут и в другом регионе.

Адвокат Оксана Доготер в комментарии для "Телеграфа" объясняет, что согласно постановлению Кабинета Министров от апреля 2023 года, представители ТЦК имеют право вручать повестки независимо от места учета. Однако это зависит от цели документа: уточнение данных, прохождение медицинской комиссии или мобилизация.

Юрист отмечает важность поддержания актуальности своих данных в военно-учетных документах. Если у военнообязанного есть право на отсрочку, это должно быть зафиксировано в реестре, включая электронную систему "Резерв+".

"Главное, что должен знать такой военнообязанный, что он стоит на учете, что у него все хорошо с документами, он не нарушал законодательства, поскольку обновил данные вовремя. Мобилизирован он может быть в случае, если у него нет права на отсрочку и только после подписания в ТЦК заявления об изменении/выдаче военно-учетного документа (человека ставят на учет в другой области и дают документ о этом, — ред.), или после согласия идти на ВВК", — подчеркивает Доготер.

Одним из распространенных вызовов есть ситуация, когда военнообязанный имеет только электронную версию военно-учетного документа. Представители ТЦК иногда настаивают, что без бумажного документа человек не может подтвердить свой статус, хотя постановлением Кабмина предусмотрено, что электронные имеют такую же юридическую силу, как бумажные.

Адвокат обращает внимание, что подписание документов в ТЦК таких, как заявление на прохождение ВВК или выдачу военно-учетного документа, может автоматически перевести человека на учет в этом регионе . Это означает, что его могут мобилизовать из другого населенного пункта.

Юристка Оксана Доготер советует внимательно ознакомиться со всеми документами перед подписанием и помнить о правах на отсрочку во избежание неожиданностей.

Напомним, что согласно действующему законодательству, повестки могут вручаться военнообязанным и резервистам круглосуточно:

по месту жительства или регистрации;

на работе или обучении;

в общественных местах, домах и сооружениях, в том числе в местах массового скопления людей;

на пунктах пропуска (блокпостах) и через государственную границу;

территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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