Чи можуть видавати повістки на блокпостах: що каже закон

Відмова від повістки вважається адміністративним порушенням

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Військовозобов'язаних громадян можуть оповіщати не лише на вулицях.

Механізм вручення повісток і мобілізації в Україні визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №560. Про це розповідають юристи адвокатської компанії "INSEININ".

Згідно з чинним законодавством, повістки можуть вручатися військовозобов’язаним і резервістам цілодобово:

за місцем проживання чи реєстрації;

на роботі чи навчанні;

у громадських місцях, будинках та спорудах, зокрема в місцях масового скупчення людей;

на пунктах пропуску (блокпостах) і через державний кордон;

у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Повістки можуть вручати:

представники ТЦК та СП;

групи оповіщення, що можуть включати співробітників ТЦК, місцевих адміністрацій і поліції.

Чи можна відмовитися від повістки на блокпосту

Законодавство не передбачає можливості відмови від повістки. У разі такої спроби представники ТЦК або поліції мають право скласти акт про відмову, фіксуючи це фото- та відеозйомкою. Документ буде використаний як доказ для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Штраф за відмови від повістки складає від 17 до 25,5 тисяч гривень. Також у разі ухилення, поліцейські можуть затримати військовозобов’язаного і доставити його до ТЦК для складення протоколу.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК розповіли, чому повістки видають у громадських місцях. Якщо під час перевірки документів виявляються порушення військового обліку або розбіжності в інформації між військово-обліковим документом та даними бази "Оберіг", чоловіка можуть викликати до ТЦК.