"Нацкешбек" та банківська таємниця: що важливо знати кожному українцю

Держава створює низку гарантій банківської діяльності, одне з головних місць серед яких займає банківська таємниця

На тлі гучних заяв про відкриття картки "Національного кешбеку" та дозволу банку передавати банківську таємницю важливо знати деякі нюанси. У договорі з будь-яким банком мають бути прописані умови.

"Телеграф" у цьому матеріалі розповідає читачам, що необхідно знати про банківську таємницю та умови договору, з якими ви погоджуєтеся, заводячи в банку картку. Насправді це важливо знати кожному, бо йтиметься саме про персональні дані клієнтів.

Річ у тому, що під час оформлення картки "Національного кешбеку" у "ПриватБанку" клієнти автоматично дають дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Банківська таємниця — що важливо знати

При укладанні договору про обслуговування з банком, фінустанова отримує конфіденційну інформацію про свого клієнта. Це стан рахунку та інші персональні дані, які можуть бути передані третім особам.

Держава створює ряд гарантій банківської діяльності, одне з основних місць серед яких займає банківська таємниця. До неї відноситься й інформація про клієнтів іншого банку, навіть якщо їхні імена вказані в документах, угодах та операціях клієнта, оскільки законом банку заборонено надавати таку інформацію.

Правова охорона прав власника банківської таємниці починається з моменту укладання у письмовій формі договору між клієнтом — з одного боку, та з іншого — банківською установою. Основними суб’єктами права на банківську таємницю є: власники банківської таємниці та зберігачі банківської таємниці.

До банківської таємниці відносяться:

Відомості про клієнтів банку (фізичних та юридичних осіб), включаючи їх персональні дані.

Інформація про рахунки клієнтів, залишки коштів на рахунках, операції по рахунках.

Відомості про кредитні та депозитні договори, умови надання та погашення кредитів, нарахування та виплату відсотків.

Інша інформація, яка стала відома банку під час обслуговування клієнтів та здійснення фінансових операцій.

Відповідно до закону "Про банки та банківську діяльність", банківська таємниця може розкриватися на письмову вимогу податкової служби. Крім того, доступ до банківської таємниці мають право отримати Мінфін під час верифікації одержувачів державних виплат, нотаріуси, виконавці судових рішень та правоохоронці за рішенням суду.

Установи та посадові особи, винні у незаконному розголошенні банківської таємниці, несуть цивільно-правову та кримінальну відповідальність.

Заяви від Гороховського та Залізняка

Член профільного комітету та нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі підтвердив, що ухвала КМУ містить пункт про необхідність отримання дозволу на розкриття банківської таємниці.

"Про передачу банківської таємниці за тими, хто вирішив повірити державі та підписатися на цей популізм "Нацкешбек "Так ось, це частина вимоги щодо всіх банків, яка встановлена ​​в Порядку затвердженому Кабміном. Якщо берете гроші — то й інформацію погодилися передавати. Ну і я вас уже кілька разів про це попереджав", — написав він.

Водночас голова Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі зазначив, що якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" у ПриватБанку, то вам не заважає дізнатися, на що ви погодилися. Він додав умови договору.

Більше на цю тему читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Український кешбек: чи виправдає ініціатива очікування уряду?"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у програмі "Національного кешбеку" знайшли цікаву деталь: вашу банківську картку бачитимуть наскрізь. А також, чому влада заборонила українцям купувати їжу за національний кешбек. Як виявилось, у цьому є своя логіка.