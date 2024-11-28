Щастить лише багатим? Скільки українців отримали максимальний національний кешбек

Поки одні отримують жалюгідні 57 гривень за місяць, інші мають 3000

Тільки один з чотирьох-п'яти українців використав вересневі кошти за програмою "Національний кешбек" через мізерність виплачених сум. Їх не вистачає навіть покриття комуналки. Однак були й ті, хто отримав від держави по максимуму.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун. Вона пояснила принцип роботи "Національного кешбеку".

Більше читайте в публікації: "На виплати підуть мільярди": заступниця міністра економіки про "тисячу Зеленського", Національний кешбек і велике бажання ЄС".

— Програма працює таким чином, що людям, які протягом місяця купують товари українського виробництва в торгових точках-учасниках програми, нараховується кешбек в розмірі 10% (від вартості придбаних товарів. — Ред.). Він накопичується протягом місяця. Потім у 20-х числах наступного місяця ми робимо виплату цих грошей, — каже чиновниця.

Поки що виплати відбулися вересень і жовтень, пояснює вона.

— У вересні приблизно 650 тисяч людей отримали сумарно 37 млн гривень за перший місяць осені. Зараз у нас пройшла виплата за жовтень. За минулий місяць вже 1 млн 200 тисяч споживачів отримали кешбек. Це приблизно 119 млн гривень. У жовтні середня сума виплати на одну людину зросла з 57 гривень до 97 гривень. Хтось, звісно, отримав більше. Були такі громадяни, хто і 3 тис. грн отримував (це максимальний ліміт кешбеку).

За її словами, у вересні таких щасливчиків було п’ятеро із загальної кількості в 650 тис. громадян.

— Це небагато. Дійсно, були такі споживачі, що купували чи дуже багато товарів, чи дороговартісні речі. Відповідно вони і отримали максимальну суму, — каже заступниця міністра. — Основна причина, чому гроші не використовують, полягає у тому, що нарахована сума в більшості випадків за вересень є невеличкою. Цією сумою поки неможливо, наприклад, повністю розрахуватися за комунальні послуги (або оплатити обрані послуги).

Відтак ми побачили, що десь 25% з цих 650 тисяч громадян кошти використали, перерахували. Та всі інші не використали. Більш репрезентативною буде інформація вже після виплати у жовтні. Цим людям гроші додадуться (до невикористаної суми). Тоді будемо розуміти, як вони ці кошти витрачають, — підсумувала Надія Бігун.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що виплата "тисячі Зеленського" поставила під загрозу "Національний кешбек".