Яка небезпека чатує на власників картки "Національний кешбек"

Про це публічно не заявляють

Якщо ви вирішили відкрити карту "Національний кешбек", щоб отримати кешбек, так звану "Тисячу Зеленського" та інші бонуси від держави, то повинні знати деякі важливі нюанси, на які автоматично погоджуєтесь. Річ у тім, що відкриття карти означає ваш дозвіл банку передавати банківську таємницю. Тобто держава отримує доступ до всіх ваших рахунків.

Про це попередив глава Monobank Гороховський на своєму Telegram. Також він сказав, що інші банки такого не роблять.

У підтвердження Гороховський навів посилання на договір, який пропонує підписати "Приватбанк". У ньому дійсно є відповідний пункт.

"8.7. Підписанням цієї Заяви Клієнт надає дозвіл Банку на розкриття інформації, що становить банківську таємницю (далі – Дозвіл) щодо платіжних операцій за всіма чинними поточними рахунками з емісією Платіжної картки та зокрема за поточними рахунками з емісією Платіжної картки, які можуть бути відкриті Клієнтом у майбутньому, третім особам, що визначені в Постанові КМУ в межах і в обсязі, необхідному для виконання Постанови КМУ та умов цього Договору", — йдеться в одному із пунктів.

Тобто банк може розкрити інформацію не лише за всіма вашими наявними рахунками, але й тими, які можуть бути відкриті у майбутньому. Кому передають дані? "Третім особам, що визначені в Постанові КМУ".

Інформацію підтвердив нардеп Ярослав Железняк. Щоправда, він каже, що ці вимоги встановив Кабмін до усіх банків, а не лише щодо "Привату"

"Так ось, це частина вимоги по всім банкам, яка установлена в Порядку, затвердженому Кабміном. Якщо берете гроші — то і інформацію погодились передавати. Ну і я вас вже декілька разів про це попереджав", — пише нардеп.

Раніше "Телеграф" також писав про те, чому влада заборонила українцям купувати їжу за національний кешбек. Як виявилося, у тому є своя логіка.