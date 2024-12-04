"Нацкешбек" и банковская тайна: что важно знать каждому украинцу

Государство создает ряд гарантий банковской деятельности, одно из главных мест среди которых занимает банковская тайна

На фоне громких заявлений об открытии карты "Национального кешбека" и разрешения банку передавать банковскую тайну, важно знать некоторые нюансы. В договоре с любым банком должны быть прописаны условия.

"Телеграф" в этом материале рассказывает читателям, что необходимо знать о банковской тайне и условиях договора, с которыми вы соглашаетесь, заводя в банке карту. На самом деле это важно знать каждому, потому как речь будет идти именно о персональных данных клиентов.

Дело в том, что во время оформлении карты "Национального кэшбэка" в "ПриватБанке" клиенты автоматически дают разрешение на раскрытие банковской тайны.

Банковская тайна — что важно знать

При заключении договора об обслуживании с банком, финучреждение получает конфиденциальную информацию о своем клиенте. Это состояние счета и другие персональные данные, которые не могут быть переданы третьим лицам.

Государство создает ряд гарантий банковской деятельности, одно из главных мест среди которых занимает банковская тайна. К ней относится и информация о клиентах другого банка, даже если их имена указаны в документах, соглашениях и операциях клиента, поскольку законом банку запрещено предоставлять такую информацию.

Правовая охрана прав владельца банковской тайны начинается с момента заключения в письменной форме договора между клиентом — с одной стороны, и с другой — банковским учреждением. Основными субъектами права на банковскую тайну являются: владельцы банковской тайны и хранители банковской тайны.

К банковской тайне относятся:

Сведения о клиентах банка (физических и юридических лиц), включая их персональные данные.

Информация о счетах клиентов, остатки средств на счетах, операции по счетам.

Сведения о кредитных и депозитных договорах, условиях предоставления и погашения кредитов, начислении и выплате процентов.

Другая информация, которая стала известна банку во время обслуживания клиентов и осуществления финансовых операций.

Согласно закону "О банках и банковской деятельности", банковская тайна может раскрываться по письменному требованию налоговой службы. Кроме того, доступ к банковской тайне имеют право получить Минфин при верификации получателей государственных выплат, нотариусы, исполнители судебных решений и правоохранители по решению суда.

Учреждения и должностные лица, виновные в незаконном разглашении банковской тайны, несут гражданско-правовую и уголовную ответственность.

Заявления от Гороховского и Железняка

Член профильного комитета и нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале подтвердил, что постановление КМУ содержит пункт о необходимости получения разрешения на раскрытие банковской тайны.

"О передаче банковской тайны по тем, кто решил поверить государству и подписаться на этот популизм "Нац. Кешбек"Так вот, это часть требования по всем банкам, которая установлена ​​в Порядке утвержденном Кабмином. Если берете деньги – то и информацию согласились передавать. Ну и я вас уже несколько раз об этом предупреждал", — написал он.

В то же время глава Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале отметил, что если вы открыли карту "Национальный кэшбек" в ПриватБанке, то вам не мешает узнать на что вы согласились. Он добавил условия договора.

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