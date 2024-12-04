С какими болезнями могут признать временно непригодным

Временную отсрочку могут дать после перенесенных острых заболеваний

Статус "временно непригодного" к военной службе предоставляется гражданам, имеющим медицинские показания, мешающих исполнению воинских обязанностей. К таким причинам относятся заболевания или состояния, требующие лечения или хирургического вмешательства.

Этот статус временный, и после завершения лечения или выздоровления лицо может направить на повторную медицинскую комиссию для пересмотра его пригодности к службе. Согласно положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины, временно непригодными могут быть признаны лица, имеющие следующие заболевания:

сифилис, гонококковая инфекция, урогенитальный хламидиоз, урогенитальный трихомониаз, урогенитальный микоплазмоз;

кандидоз, кокцидоидоз, бластомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз, хромомикоз и феомикотический абсцесс, аспергилез, криптококкоз, зигомикоз, мицетома, дерматофития, онихомикоз;

после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных заболеваний или хирургического лечения;

после хирургического лечения, проведение цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

после перенесенных острых заболеваний крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

Решение о предоставлении статуса "временно непригодный" принимает военно-врачебные комиссии (ВВК) на основе медицинских заключений. Временную отсрочку по состоянию здоровья дают в зависимости от болезни и времени реабилитации. Чаще это от 6 до 12 месяцев.

После завершения лечения или выздоровления человек должен пройти повторную медицинскую комиссию, где врачи ВВК оценят состояние его здоровья.

Напомним, что Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу ВВК. Она должна дать возможность проходить медицинское освидетельствование в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

Больше не нужно обращаться в ТЦК – медосмотр можно пройти в удобном месте. По информации министра обороны Украины Рустема Умерова, реформа предусматривает, что медицинское освидетельствование будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Информация из ЕСОЗ будет автоматически поступать в электронную систему Министерства обороны за считанные минуты.

Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли мужчин с сахарным диабетом. Признать непригодным могут из-за серьезных нарушений обмена веществ.