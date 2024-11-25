З якими хворобами серця не беруть в армію: список діагнозів

Не призивають на службу після інсульту

В Україні продовжують мобілізацію військовозобов'язаних, однак деякі категорії громадян можуть бути звільнені від призову. Зокрема, це стосується чоловіків зі захворюваннями серцево-судинної системи.

"Телеграф" розповідає, про які саме недуги йдеться. Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є такі діагнози:

серцева недостатність II-Б — III стадії;

гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

цереброваскулярні захворювання зі значними порушеннями функцій (інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань).

Також не мобілізують, якщо чоловік має:

хвороби артерій зі значними порушеннями кровообігу і функцій (атеросклероз, стеноз, аневризма, розширення або розшарування головних артерій, емболія і тромбоз аорти);

хвороби периферичних судин зі значними порушеннями кровообігу і функцій (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт);

набутий артеріовенозний свищ;

спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус;

хвороби вен, лімфатичних судин і вузлів зі значними порушеннями кровообігу і функцій (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз, емболія, варикозне розширення вен, лімфаденіт, хірургічні втручання).

Ці захворювання повинні бути підтвердженими під час проходження ВЛК, після чого приймається рішення про непридатність до служби.

Нагадуємо, що не мобілізують людей з вадами розвитку, хромосомними порушеннями та деформацією . Виключити з військового обліку можуть, якщо у чоловіка:

вроджена вада розвитку нервової системи;

вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджена вада розвитку системи кровообігу;

вроджена вада розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія;

вроджена вада розвитку статевих органів;

вроджена вада розвитку сечової системи;

вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з бронхіальною астмою. Підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби можуть бути хвороби органів дихання.