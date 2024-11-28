Які хвороби нервової системи звільняють від мобілізації: список діагнозів

Підтвердити захворювання потрібно на ВЛК

В Україні триває загальна мобілізація, однак деякі категорії громадян не призивають на військову службу. Зокрема непридатних за станом здоров'я.

Не мобілізують чоловіків з серйозними хворобами нервової системи. Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

До списку хвороб, що звільняють від мобілізації, входять:

запальні захворювання ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес, які швидко прогресують і мають значні порушення функцій);

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

Також підставою для звільнення від призову на службу можуть бути хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Варто зазначити, ці захворювання повинні бути підтвердженими під час проходження ВЛК, після чого приймається рішення про непридатність до служби.

Нагадуємо, що є кілька видів травм, із якими не візьмуть на службу. До них входять травми голови та шиї та їх наслідки зі значними порушеннями функцій:

переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи;

травми носа, вуха, губи та порожнини рота;

ушкодження структур слухової системи;

травми ока та орбіти;

травми горла, трахеї, гортані;

внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність стороннього тіла, крововиливи внаслідок травми);

травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від впливу зовнішніх факторів.

Ще одна категорія – це травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів (зі значними порушеннями функцій).

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з бронхіальною астмою. Підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби можуть бути хвороби органів дихання.