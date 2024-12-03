В Україні запустили реформу ВЛК. Як тепер пройти комісію

Огляд проводитимуть не в ТЦК

Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили реформу військово-лікарських комісій (ВЛК). Вона повинна дати можливість проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров’я за власним вибором.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, ці зміни повинні зробити проходження військово-лікарських комісій швидким, зручним та позбавленим корупційних ризиків.

Міністр наголосив, що більше не потрібно звертатися до ТЦК – медогляд можна пройти у зручному місці. За інформацією Умєрова, реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини.

Він зазначив, що при цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об’єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби.

За словами міністра, кожен етап процесу матиме цифровий слід – висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг". Такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів.

"Ми працюємо над тим, щоб державні послуги для військовозобов’язаних та наших захисників були зручними, прозорими та позбавленими зайвої бюрократії. Реформа ВЛК – це ще один важливий крок на цьому шляху", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, кому точно не потрібно проходити ВЛК у грудні. Не можуть направити на медогляд невійськовозобов'язаних чоловіків.