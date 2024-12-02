Чи мобілізують чоловіків із цукровим діабетом

Визнати непридатним можуть через серйозні порушення обміну речовин

Попри загальну мобілізацію, деякі категорії громадян звільняються від призову через медичні показання. Законодавство визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для непридатності до військової служби або надання відстрочки.

Зокрема не підлягають мобілізації із захворюваннями ендокринної системи, порушення харчування та метаболізму. Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

До списку хвороб, що звільняють від мобілізації, належать:

хвороби щитоподібної залози;

усі типи цукрового діабету;

порушення інших ендокринних залоз.

Також до цієї категорії входять порушення обміну речовин, зокрема всі види ожиріння, якщо вони супроводжуються значними порушеннями функцій організму.

Нагадуємо, підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є деякі хвороби органів дихання, а саме:

стеноз гортані;

парези та паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення і дихання;

важка форма спастичної дисфонії;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (бронхіт, емфізема, обструктивна хвороба легень, бронхоектатична хвороба);

хвороби легень, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, фіброзуючий ідіопатичний альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс);

Крім того, якщо у чоловіка важка персистувальна бронхіальна астма, він не підлягає мобілізації. Але у випадку хвороби з незначними порушеннями функцій, громадянина можуть призвати на службу.

Раніше "Телеграф" писав, які хвороби нервової системи звільняють від мобілізації. Підтвердити захворювання потрібно на військово-лікарській комісії.