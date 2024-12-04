Ексглава ГТС Макогон виїхав з України під виглядом "термінового відрядження" і переховується в Канаді, – ЗМІ

Колишній генеральний директор "Магістральних газопроводів України" Сергій Макогон залишив Україну у вересні 2022 року, оформивши "термінове відрядження", і, за даними ЗМІ, досі перебуває в Канаді.

Про це йдеться в матеріалі видання "Апостроф" про ТОП-втікачів.

Як повідомив військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, 16 вересня 2022 року наглядова рада "Магістральних газопроводів України" звільнила Макогона з посади. У той самий день він підписав наказ про своє "відрядження" до Братислави та Відня, а вже 18 вересня перетнув державний кордон у пункті пропуску "Малі Семенівці". Повернення в Україну не відбулося — замість цього, за інформацією Сазонова, Макогон виїхав до Канади, де наразі проживає разом із сім’єю.

Попри резонанс навколо його виїзду, Макогон залишається активним у соціальних мережах, де критикує дії української влади у сфері енергетики. До того ж через адвокатів він намагається стягнути з України 10,5 мільйона гривень недоотриманої премії. За словами Сазонова, цю премію Макогон виписав собі за кілька місяців до звільнення.

Попри судовий процес, в якому Макогон вимагає виплатити йому 10,5 млн грн премії, він продовжує запевняти, що "не виписував собі премію". Також він стверджує, що не перебуває в Канаді попри викладені в судовому рішення обставини його виїзду за кордон і відмові повертатися в Україну.