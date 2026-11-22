Сезон солодких подарунків у супермаркетах продовжується і після свят

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Після новорічних свят супермаркети поступово прибирають із полиць сезонні товари. Але деякі товари у святковій упаковці залишаються у продажу та після Нового року. Зокрема, це коробки цукерок та солодкі подарункові набори.

"Телеграф" дізнався у співробітника торгової мережі АТБ, що відбувається з такими товарами, якщо їх не встигають продати.

Мішура, ялинкові іграшки та подарункові набори входять до передноворічного асортименту і з’являються на полицях у рамках підготовки до свят.

Нерозпродані солодкі набори після свят повертають на склад

Прикраси купують в основному для ялинки та будинку, а коробка цукерок стане в нагоді і після Нового року: її можна взяти в гості або купити до сімейного столу.

Коробку цукерок у святковій упаковці можна взяти у гості або купити до сімейного столу. Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Цукерки продають ще у січні, чи не до лютого. Ті, що не розпродалися, повертають на склад", — сказав співробітник АТБ.

Отже, за солодким набором у новорічній упаковці можна зайти й у січні. Мова про коробки, які залишилися на полицях після грудневих покупок: поки тривають сезонні продажі, їх можна купити нарівні з іншими солодощами.

Подарункові набори продають майже до лютого Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", до святкового асортименту супермаркетів "АТБ" входять подарункові набори та інші сезонні товари. Про це розповідав матеріал про святковий асортимент мережі. Він підтверджує, що такі набори продають як частину сезонної пропозиції, але не визначає, що відбувається з ними після свят.