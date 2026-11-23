Класичний ланцюжок із паперових кілець можна зібрати за пів години

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Цього сезону дорослі знову роблять до свят паперові гірлянди, знайомі з дитинства. Прикраси, які колись майстрували на уроках праці або вдома перед Новим роком, повернулися завдяки хвилі ностальгії в соцмережах.

Як зібрати паперовий ланцюжок, показує автор акаунта @lex.delarosa в Instagram. Такими гірляндами прикрашають ялинки, вікна, фотозони та різдвяні столи.

Для гірлянди знадобляться кольоровий або крафтовий папір, ножиці та щось для з’єднання кілець: клей-олівець, двосторонній скотч або степлер. Папір нарізають смужками приблизно 1,5–2 сантиметри завширшки та 15–20 сантиметрів завдовжки.

Коли смужку протягнули крізь попереднє кільце, її кінці можна склеїти або скріпити степлером Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Кінці першої смужки скріплюють, щоб утворилося кільце. Кожну наступну смужку протягують крізь попереднє кільце й лише тоді з’єднують її кінці. Так збирають ланцюжок потрібної довжини. Готову гірлянду можна оздобити зірочками з фольги, наклейками чи блискітками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в моду повертаються застарілі елементи декору, до прикладу, в'язані серветки.