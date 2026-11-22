Енергетики насамперед відновлюють живлення об’єктів критичної інфраструктури

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У неділю, 22 листопада, без електрики залишаються деякі споживачі у п’яти областях України. Найбільше постраждала енергосистема Одеської області. З 23 по 27 листопада включно одеські школи навчатимуться дистанційно.

Про відключення у Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Одеській та Харківській областях повідомляє Міністерство енергетики України. 22 листопада російські війська чотири рази атакували безпілотниками енергооб’єкти на Житомирщині.

Чому школи Одеси переходять на дистанційне навчання

Російські удари пошкодили магістральні електромережі Одеси та прилеглих районів. Повторні атаки на енергооб’єкти ускладнили ремонт. Багато споживачів в області, як і раніше, залишаються без світла.

"Ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною", — повідомили в "Укренерго".

Через значні перебої з електрикою, теплом та водою після ударів школи переходять на дистанційне навчання.

Кому вже почали повертати електрику

Вранці 22 листопада енергетики почали частково відновлювати електропостачання об’єктів критичної інфраструктури Одеси та сусідніх районів. Нині їхнє головне завдання – забезпечити стабільну роботу цих об’єктів.

Ремонтні бригади відновлюють електропостачання цілодобово Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для решти споживачів фахівці підбирають резервні схеми харчування та інші технічні рішення, щоб повертати електрику поетапно. Ремонтні бригади працюють цілодобово, незважаючи на небезпеку та складні умови.

"Ушкодження значні, тому для їх усунення потрібен час", — наголосили в Міненерго.

Як повідомляв "Телеграф", під час тривалих відключень насосні станції можуть працювати від генераторів, але не цілодобово. Тому подачу води іноді доводиться обмежувати кількома годинами на день – про це йдеться у матеріалі про водопостачання. Перебої з електрикою в Одесі впливають на освітлення, опалення та роботу систем водопостачання.