Это — не принуждение России к миру: дипломат назвал три ключевых задачи миротворцев в Украине

В Украине могут разместить небольшие международные военные контингенты

Одним из способов поддержания мира в послевоенной Украине может быть размещение в нашей стране международного миротворческого контингента. Его члены должны контролировать соблюдение условий прекращения огня ВСУ и Россией и способствовать восстановлению нормальной жизни.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший посол Украины в Республике Хорватия, а также Боснии и Герцеговине Александр Левченко. Он пояснил, что задачи и мандат миротворческой миссии обычно определяет проводящая ее международная организация.

Больше читайте в публикации: "Миротворцы на линии фронта. Смогут ли иностранные военные сохранить мир и какой главный риск для Украины".

Дипломат рассказал: как правило, миссии крайне редко выполняют операции по принуждению к миру с применением силы для защиты населения или принуждения к соблюдению соглашений.

Так что в случае Украины это могут быть небольшие международные военные контингенты, призванные выполнять несколько ключевых задач.

— Во-первых, они будут следить за соблюдением режима прекращения огня. Во-вторых, их задачей будет мониторинг ситуации, фиксация нарушений со стороны любой из сторон и оперативное информирование международных центров, например в Брюсселе или Вашингтоне, — объясняет Левченко.

Кроме того, по словам эксперта, миротворцы должны гарантировать, что любые действия, нарушающие принцип неприменения силы, будут немедленно задокументированы, а соответствующие стороны [страны-гаранты], например США, ЕС или даже Китай, будут об этом проинформированы.

Напомним, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил "Телеграфу", почему миротворцы – это не панацея.