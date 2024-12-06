По всій Україні оголошували повітряну тривогу. Повідомляли про ймовірність пуску міжконтинентальної ракети

У п'ятницю, 6 грудня, в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Вона буда пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Тривогу оголосили о 13:38, а відбій дали вже о 14:09.

Моніторингові чати у мережі писали, що нібито була ймовірність пуску міжконтинентальної балістичної ракети. Зазначалося, що нібито була зафіксована активність на полігоні Капустин Яр в Астраханській області Росі. Проте Повітряні Сили не підтверджували цього.

Новина доповнюється…