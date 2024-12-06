По всей Украине объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о вероятности пуска межконтинентальной ракеты

До отбоя граждан призывали оставаться в укрытиях

В пятницу, 6 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она была связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ. Тревогу объявили в 13:38, а отбой дали уже в 14:09.

Мониторинговые чаты в сети писали, что была вероятность пуска межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечалось, что якобы была зафиксирована активность на полигоне Капустин Яр в Астраханской области России. Однако Воздушные Силы этого не подтверждали.

Кроме того, в ПС сообщили, что наблюдалась значительная активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Напомним, что 21 ноября Россия впервые в мировой истории опробовала межконтинентальную ракету, ударив по Днепру. Сначала звучали заявления, что это была ракета РС-26 "Рубеж", а впоследствии Путин сообщил, что использовал против нашей страны новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за сколько долетит в Киев межконтинентальная ракета и чем ее можно сбить.