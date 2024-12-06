Очевидний прокол. Чому провалився візит Умєрова в Південну Корею

У Києва і Сеула все одно залишається поле для співпраці

Україна має майже нульову присутність в інформаційному просторі Південної Кореї, тому не може впливати на внутрішні політичні процеси в цій країні. І навіть фактична участь північних корейців у війні в Україні, не може змінити цю ситуацію краще і створити умови для лобіювання інтересів Києва.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт з питань КНДР Віталій Кулик. Він пояснив причини провалу недавнього візиту Рустема Умєрова у Республіку Корея.

— Попри те, що у нас під боком — північної корейці, по нас стріляють північно-корейськимми боєприпасами і ракетами, в інформаційному просторі Україна не займає якогось вагомого місця у Південній Кореї. Ми не актуалізовані. Абсолютно, — каже політичний експерт.

На його думку, очікувати, що якісь елементи політичної системи Південної Кореї будуть проявляти відверто проукраїнську позицію чи лобіювати український інтерес, нема сенсу.

— Я не хочу критикувати наше посольство, але готуючи візит Умєрова, вони могли б попередити, що внутрішня політична нестабільність у країні знижує ймовірність отримання достатньої кількості допомоги, оскільки її просто заблокує парламент, що будь-які дії на рівні міністерств і відомств будуть торпедовані опозицією, тому що опозиція буде використовувати це в аргументі протидії чинної влади, — продовжує Віктор Кулик.

За його словами, варто було шукати способи впливу на Сеул через багатосторонні домовленості, і це могли зробити дипломати без поїздки Умєрова.

— А особливо готувати візит в піку загострення, протистояння опозиції та чинного президента. Адже було очевидно, що все йде до якогось емоційного сплеску. Візит міг співпасти з початком імпічменту президенту, і однозначно, що його "вихлоп", як сухий залишок, нічого не мав би. Тому це очевидний прокол дипломатичного відомства, — каже експерт з корейських питань.

Водночас він зауважив, що Україна та Південна Корея можуть говорити про обмін технологіями та розвідувальною інформацією, про взаємодію спецслужб в протидії загрозі Північної Кореї тощо.

— Тобто тут у нас поле для співпраці залишається, нікуди воно не зникає, — підсумував Віталій Кулик.

"Телеграф" писав, що Умєров не зміг переконати Південну Корею продати Україні зброю.