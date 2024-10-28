Сучасне озброєння і вже знайоме ЗСУ: чим Південна Корея може допомогти Україні

Південна Корея є одним із найбільших гравців на світовому збройовому ринку та має 10-ту за силою армію світу

Поки в НАТО поступово починають визнавати, що КНДР відправила до Росії свої війська, Південна Корея намагається переглянути свої заборони на постачання озброєння до воюючих країн. Тобто, шукає можливість допомогти Україні боротися, в тому числі й зі своїм власним противником.

При цьому будучи країною, яка перебуває в стані замороженого конфлікту, Південна Корея серйозно сприймає загрози для своєї безпеки, а тому нині змогла розбудувати могутню армію. "Телеграф" вирішив зібрати інформацію про те, чим саме може допомогти Сеул і яке озброєння невдовзі може з’явитися у ЗСУ.

Танки

У запасах Південної Кореї станом на 2021 перебувало понад 2,2 тисячі танків. Хоча понад 500 з них це старі американські "Паттони", яких немає на озброєнні України, але решта є цілком солідною бойовою технікою.

Наприклад, після розпаду СРСР Москва отримала у спадок вельми великий борг перед Сеулом і щоб його погасити наприкінці 90-х передала йому значну кількість бойової техніки. Серед них виявилося 40 танків Т-80У та Т-80УК. Оскільки подібна техніка перебуває і на озброєнні України, її передача могла б стати найпростішим варіантом.

Однак більша частина озброєння Кореї все ж таки складається зі зброї американського виробництва. Найбільш численним танком на її озброєнні є K1 у різних модифікаціях, він же "Абрамс", але з місцевими доробками.

"Абрамси" є і в України, але у дуже незначній кількості. Втім, тут важливим є сам факт наявності навчених екіпажів.

K1

У 2014 році корейці ухвалили рішення пересісти на танки свого виробництва та розпочали виробництво моделі K2, яка мала відповідати викликам сучасної маневрової війни. Хоча у республіки таких на озброєнні близько сотні, але вони вже сподобалися Польщі і вона розмістила контракт на закупівлю 820 одиниць. Але до цього дня було вироблено близько 60.

K2

Бойові машини

Крім Т-80, Південна Корея отримала від Росії та іншу техніку на кшталт 40 одиниць БМП-3. В України такі машини з’являлися лише як трофеї.

В основному корейська армія покладається на свої сили й має свою власну БМП K21. Ця машина за своїми характеристиками можна порівняти зі шведською БМП CV90, яку дуже цінують в українському війську. Обидві мають основне озброєння у вигляді 40-мм автогармати, сучасну електроніку для роботи в складних умовах і модульну броню. Втім, K21 розроблялася з огляду на необхідність долати велику кількість водних перешкод, тоді як CV90 пристосовували до складної горбистій місцевості північної Європи.

K21

Південна Корея має велику кількість різних БТР, включаючи деяку кількість російських БТР-80, безліч американських М113 і місцевих K200 — аналогів AIFV, більш відомих українцям під нідерландською назвою YPR-765.

Український М113

K200

Артилерія

Корея на озброєнні має величезну кількість артилерійських установок, більшість з яких здатна стріляти снарядами стандарту НАТО. Тобто Сеул може теоретично допомогти Україні не лише зброєю, а й снарядами.

Зокрема, у них є на озброєнні понад тисячу місцевих модифікацій американської САУ М109, з якими вже добре знайомі ЗСУ. Однак ці машини планують замінити на зброю місцевого виробництва — САУ K9, яку в Україні теж добре знають, але під назвою Krab.

М109

K9

Що стосується реактивної артилерії, то вона переважно представлена місцевими K239. Хоча для Києва набагато цікавішими могли б стати місцеві M270, тобто важча версія HIMARS.

ППО

Сили ППО переважно мають на озброєнні установки К-SAM. Це аналог французьких Crotale, дві батареї яких вже стережуть небо над Україною.

Водночас активно точаться роботи над виробництвом комплексів Cheongung-II, якими вже зацікавилися покупці на Близькому Сході, а деякі країни обрали їх замість російських С-400.

Також у запасі є велика кількість різних ПЗРК американського, французького та російського виробництва.

Республіка Корея вже добре зарекомендувала себе на світовому ринку продавців озброєння, ставши одним із найбільших гравців на ньому. У тому числі її продукцію цінують і європейські армії, у тому числі й через те, що вона сумісна зі стандартами НАТО. При цьому для України багато її зразків техніки вже добре знайомі, а тому зі швидким прийомом їх на озброєння ЗСУ проблем не повинно бути.

Раніше "Телеграф" писав, що у Північній Кореї прокоментували відправку своєї армії на війну в Україну на боці РФ. Заявивши, що вона в жодному разі не суперечить міжнародному праву.