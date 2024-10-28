Сучасне озброєння і вже знайоме ЗСУ: чим Південна Корея може допомогти Україні
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Південна Корея є одним із найбільших гравців на світовому збройовому ринку та має 10-ту за силою армію світу
Поки в НАТО поступово починають визнавати, що КНДР відправила до Росії свої війська, Південна Корея намагається переглянути свої заборони на постачання озброєння до воюючих країн. Тобто, шукає можливість допомогти Україні боротися, в тому числі й зі своїм власним противником.
При цьому будучи країною, яка перебуває в стані замороженого конфлікту, Південна Корея серйозно сприймає загрози для своєї безпеки, а тому нині змогла розбудувати могутню армію. "Телеграф" вирішив зібрати інформацію про те, чим саме може допомогти Сеул і яке озброєння невдовзі може з’явитися у ЗСУ.
Танки
У запасах Південної Кореї станом на 2021 перебувало понад 2,2 тисячі танків. Хоча понад 500 з них це старі американські "Паттони", яких немає на озброєнні України, але решта є цілком солідною бойовою технікою.
Наприклад, після розпаду СРСР Москва отримала у спадок вельми великий борг перед Сеулом і щоб його погасити наприкінці 90-х передала йому значну кількість бойової техніки. Серед них виявилося 40 танків Т-80У та Т-80УК. Оскільки подібна техніка перебуває і на озброєнні України, її передача могла б стати найпростішим варіантом.
Однак більша частина озброєння Кореї все ж таки складається зі зброї американського виробництва. Найбільш численним танком на її озброєнні є K1 у різних модифікаціях, він же "Абрамс", але з місцевими доробками.
"Абрамси" є і в України, але у дуже незначній кількості. Втім, тут важливим є сам факт наявності навчених екіпажів.
У 2014 році корейці ухвалили рішення пересісти на танки свого виробництва та розпочали виробництво моделі K2, яка мала відповідати викликам сучасної маневрової війни. Хоча у республіки таких на озброєнні близько сотні, але вони вже сподобалися Польщі і вона розмістила контракт на закупівлю 820 одиниць. Але до цього дня було вироблено близько 60.
Бойові машини
Крім Т-80, Південна Корея отримала від Росії та іншу техніку на кшталт 40 одиниць БМП-3. В України такі машини з’являлися лише як трофеї.
В основному корейська армія покладається на свої сили й має свою власну БМП K21. Ця машина за своїми характеристиками можна порівняти зі шведською БМП CV90, яку дуже цінують в українському війську. Обидві мають основне озброєння у вигляді 40-мм автогармати, сучасну електроніку для роботи в складних умовах і модульну броню. Втім, K21 розроблялася з огляду на необхідність долати велику кількість водних перешкод, тоді як CV90 пристосовували до складної горбистій місцевості північної Європи.
Південна Корея має велику кількість різних БТР, включаючи деяку кількість російських БТР-80, безліч американських М113 і місцевих K200 — аналогів AIFV, більш відомих українцям під нідерландською назвою YPR-765.
Артилерія
Корея на озброєнні має величезну кількість артилерійських установок, більшість з яких здатна стріляти снарядами стандарту НАТО. Тобто Сеул може теоретично допомогти Україні не лише зброєю, а й снарядами.
Зокрема, у них є на озброєнні понад тисячу місцевих модифікацій американської САУ М109, з якими вже добре знайомі ЗСУ. Однак ці машини планують замінити на зброю місцевого виробництва — САУ K9, яку в Україні теж добре знають, але під назвою Krab.
Що стосується реактивної артилерії, то вона переважно представлена місцевими K239. Хоча для Києва набагато цікавішими могли б стати місцеві M270, тобто важча версія HIMARS.
ППО
Сили ППО переважно мають на озброєнні установки К-SAM. Це аналог французьких Crotale, дві батареї яких вже стережуть небо над Україною.
Водночас активно точаться роботи над виробництвом комплексів Cheongung-II, якими вже зацікавилися покупці на Близькому Сході, а деякі країни обрали їх замість російських С-400.
Також у запасі є велика кількість різних ПЗРК американського, французького та російського виробництва.
Республіка Корея вже добре зарекомендувала себе на світовому ринку продавців озброєння, ставши одним із найбільших гравців на ньому. У тому числі її продукцію цінують і європейські армії, у тому числі й через те, що вона сумісна зі стандартами НАТО. При цьому для України багато її зразків техніки вже добре знайомі, а тому зі швидким прийомом їх на озброєння ЗСУ проблем не повинно бути.
Раніше "Телеграф" писав, що у Північній Кореї прокоментували відправку своєї армії на війну в Україну на боці РФ. Заявивши, що вона в жодному разі не суперечить міжнародному праву.