Розглядаються усі сценарії: в Сеулі прокоментували можливість надання військової допомоги Україні

Південна Корея розглядає усі можливі варіанти та спостерігає за поведінкою КНДР

З огляду на перекидання військових КНДР до Росії Південна Корея зараз розглядає "усі можливі сценарії" надання допомоги України. Поки що не йде розмови про постачання озброєння, але цей варіант теж на столі.

Про це сказав міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль під час пресконференції в Оттаві, повідомляє Reuters. Міністр сказав, що Сеул буде стежити за рівнем участі військ КНДР у війні проти України та за тим, що режим Кім Чен Ина отримає від російських союзників за допомогу.

"Зокрема, ми будемо спостерігати за рівнем участі (північнокорейських) сил у війні, і якою буде послуга за послугу, яку Північна Корея отримає від Росії. Ми візьмемо всі ці (фактори) до уваги, перш ніж приймати конкретні рішення", – заявив він.

Зазначимо, що південнокорейські медіа 29 жовтня повідомили, що уряд Республіки Корея розглядає можливість постачання Україні 155-мм артилерійських снарядів у відповідь на залучення військ КНДР до російсько-української війни на боці РФ. Проте через кілька годин адміністрація президента РК Юн Сок Йоля спростувала інформацію, обмежившись повідомленнями про обмін дипломатичними делегаціями з Києвом. Для такоє поведінки є ціла низка причин.

Поки в НАТО поступово починають визнавати, що КНДР відправила до Росії свої війська, Південна Корея намагається переглянути свої заборони на постачання озброєння до воюючих країн. Тобто, шукає можливість допомогти Україні боротися, в тому числі й зі своїм власним противником.