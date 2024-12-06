Очевидный прокол. Почему провалился визит Умерова в Южную Корею

У Киева и Сеула все равно остается поле для сотрудничества

Украина имеет почти нулевое присутствие в информационном пространстве Южной Кореи, поэтому не может влиять на внутренние политические процессы в этой стране. И даже фактическое участие северных корейцев в войне в Украине не может изменить эту ситуацию к лучшему и создать условия для лоббирования интересов Киева.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт по вопросам КНДР Виталий Кулик. Он объяснил причины провала недавнего визита Рустема Умерова в Республику Корея.

— Несмотря на то, что у нас под боком северные корейцы, по нам стреляют северокорейскими боеприпасами и ракетами, в информационном пространстве Украина не занимает какого-то весомого места в Южной Корее. Мы не актуализированы. Абсолютно, — говорит политический эксперт.

По его мнению, ожидать, что некоторые элементы политической системы Южной Кореи будут проявлять откровенно проукраинскую позицию или лоббировать украинские интересы, нет смысла.

— Я не хочу критиковать наше посольство, но, готовя визит Умерова, они могли бы предупредить, что внутренняя политическая нестабильность в стране снижает вероятность получения достаточного количества помощи, поскольку ее просто заблокирует парламент, что любые действия на уровне министерств и ведомств будут торпедированы оппозицией, потому что оппозиция будет использовать это в аргументе противодействия действующей власти, — продолжает Виктор Кулик.

По его словам, стоило искать способы влияния на Сеул через многосторонние договоренности, и это могли сделать дипломаты без поездки Умерова.

— А особенно готовить визит на пике обострения, противостояния оппозиции и действующего президента. Ведь было очевидно, что все идет к эмоциональному всплеску. Визит мог совпасть с началом импичмента президенту, и однозначно, что его "выхлоп", как сухой остаток, ничего не имел бы. Поэтому это очевидный прокол дипломатического ведомства, — говорит эксперт по корейским вопросам.

В то же время, он отметил, что Украина и Южная Корея могут говорить об обмене технологиями и разведывательной информацией, о взаимодействии спецслужб в противодействии угрозы Северной Кореи и тому подобное.

— То есть, здесь у нас поле для сотрудничества остается, никуда оно не исчезает, — подытожил Виталий Кулик.

"Телеграф" писал, что Умеров не смог убедить Южную Корею продать Украине оружие.