Подробный разбор "Пекла": чем может поразить новое украинское оружие (фото)

Официально заявленная дальность "Пекла" — 700 км, эксперты оценили боевую часть в 50 кг.

Шестого декабря концерн "Укроборонпром" презентовал дальнобойный ракето-дрон "Пекло". Заявляется, что оружие уже использовало для ударов по россиянам. Первую партию уже передали в ВСУ.

Официально сообщили, что дальность "Пекла" — до 700 км, а скорость до 700 км/ч. Специалисты оружейного портала "Дифэнс экспресс" подробнее рассмотрели опубликованные снимки и добавили несколько важных деталей.

"Пекло" наготове

Первым эксперты акцентируют, что это не дрон, а крылатая ракета меньших габаритов. Размеры "Пекла" оценили примерно в 2 метра длиной. Из-за небольших параметров вес взрывчатки должен доходить до 50 кг. Если вес больше – дальность будет уменьшаться. Модель двигателя идентифицировать не удалось.

Ракеты "Пекло"

Второй важный акцент – внешний вид. "Пекло" сделана по надежному решению для промышленного производства реактивных летательных аппаратов — металлический, с клепками. Он также разделен на несколько больших частей, двигатель снаружи – все это облегчает уборку ракеты.

Крупный план дроно-ракеты "Пекло" показывает особенности сборки.

Фиксированное крыло и V-ный хвост нужны для экономии веса. Более легкая ракета — летит дальше. Эксперты предполагают, что система навигации может быть инерциальна, спутникова или сравнительно рельефа с образцом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом изделии, которое для украинцев также квалифицировали как "ракето-дрон" — это "Паляница". Она может иметь турбореактивный двигатель и скорость до 900 км/ч.