Україна розпочала виробництво дрона-ракети "Пекло": до якого міста РФ може дістати (відео, карта)

Про нього відомо досить мало

В Україні розпочали серійне виробництво нового дрона-ракети "Пекло". У п'ятницю, 6 грудня, український збройний концерн "Укроборонпром" презентував його військово-політичному керівництву країни.

Про це повідомила пресслужба глави держави. За участю президента Володимира Зеленського Силам оборони передали першу партію цього озброєння..

"Дуже важливо, що наші захисники отримують таку сучасну зброю українського виробництва. Тепер завдання – надалі нарощувати їх виробництво й застосування", – зазначив президент.

Характеристики дрона-ракети "Пекло"

За офіційними даними, дальність польоту дрона-ракети "Пекло" складає 700 км, а швидкість – 700 км/год. Також зазначається, що цей дрон вже має підтверджене бойове застосування. Проте інше його характеристики, як то вага і тип бойової частини, не розголошуються.

Куди зможе долетіти "Пекло"

Виходячи з відомої дальності польоту дрона, можна припустити, що він потенційно може уражати цілі в багатьох російських містах. Зокрема, до цього списку можна віднести Москву, Твер, Тамбов, Волгоград та інші російські міста, які розташовані в межах 600 км від кордону України.

Також у зону ураження дрона "Пекло" входить і російський військовий полігон "Капустин Яр" в Астраханській області. Саме звідти росіяни запускали по Дніпру ракету "Орєшнік".

Нагадаємо, в День Незалежності України 24 серпня 2024 року вперше стало відомо про застосовання нового типу українських безпілотників — ракети-дрона "Паляниця". Більшість його характеристик засекречена. Однак ті, що були оголошені дають експертам можливість для оцінок та припущень.