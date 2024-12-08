З якими хворобами слуху не мобілізують: повний перелік

Список хвороб вух прописаний в наказі Міноборони №402

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан — військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову, якщо вони не мають відстрочки та протипоказань щодо здоров’я. Не можуть бути призвані люди, у яких виявлять наявність серйозних захворювань, зокрема вух.

Повний перелік захворювань прописано в наказі №402 Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року. Вони згадуються у статтях 33, 34, 35, 36 та 37 Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби та служби у військовому резерві.

Повністю придатними до служби у Силах оборони України можуть визнати людей, у яких підтверджено наявність:

перихондриту, набутого стенозу;

однобічного або двобічного середнього отиту, що не супроводжується грануляціями, виділеннями, епідермальними масами, холестеатомою;

стійкою чутливості до вестибулярних подразників;

двобічної приглухуватості середньої тяжкості.

Непридатними для служби можуть визнати людей, у яких підтверджено наявність:

однобічного або двобічного середнього отиту, що супроводжується грануляціями, виділеннями, епідермальними масами, холестеатомою;

стійкою глухоти на обидва вуха.

Придатними до служби у ТЦК, частинах забезпечення, навчальних центрах, вищих військових навчальних закладах, підрозділах логістики та охорони можуть визнати людей, у яких підтверджено наявність двобічної важкої приглухуватості.

Тимчасово непридатними до призову визнають людей, у яких виявлено стан після перенесених хвороб вуха та соскоподібного відростка або хірургічного лікування. Ці люди також потребують лікування, відпустки та звільнення від службових обов’язків.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо прийшов порядок денний, а ви маєте право на відстрочку від мобілізації. Важливо зібрати всі документи, які б підтверджували право.