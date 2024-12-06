Хто підлягає мобілізації у грудні: повний перелік

ЗМІ розповіли, що потрібно знати про мобілізацію у грудні

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Це означає, що певні категорії громадян підлягають призову у грудні поточного року.

Як повідомляє портал Фіртка, мобілізувати до лав Сил оборони України можуть такі категорії громадян:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 25 до 60 років, якщо вони мають або не мають військового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 25 років, які вже проходили строкову службу та проходять військову службу у запасі чи резерві;

виключених із військового обліку чоловіків, якщо ВЛК визнає їх придатними чи обмежено придатними за станом здоров’я і якщо вони не вчинили тяжкого злочину, за якого мобілізація заборонена.

Призовники від 18 до 25 років, які не проходили службу, можуть лише добровільно підписати контракт із ЗСУ.

Водночас не призиватимуть на військову службу такі категорії громадян:

студентів;

викладачів та вчених,

деякі категорії з професійної діяльності;

за певними сімейними обставинами;

людей з певними хворобами;

заброньованих працівників.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо прийшов порядок денний, а ви маєте право на відстрочку від мобілізації. Важливо зібрати всі документи, які б підтверджували право.