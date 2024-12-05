Що робити, якщо прийшла повістка, а ви маєте право на відстрочку

Важливо зібрати всі документи, які підтверджують право

В Україні деякі категорії військовозобов'язаних громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Для того, щоб відстрочити свій призов на службу, потрібно оформити відповідні документи.

Юрист Дмитро Франчук пояснив для РБК-Україна, що робити, якщо чоловіку вручили повістку, але він має законні підстави для відстрочки. За його словами, отримання повістки не є автоматичним призовом до лав Збройних Сил.

Якщо у громадянина є підстави для відстрочки, зокрема стан здоров'я, навчання, догляд за рідними чи іншими особами, важливо вчасно подати відповідну заяву до територіального центру комплектування.

Як правильно оформити відстрочку

Для початку зберіть необхідні документи. Це можуть бути:

довідка з навчального закладу;

медичний висновок;

свідоцтво про народження дитини чи документи про догляд за родичами.

Потім підготуйте заяву про надання відстрочки, додавши до неї копії зібраних документів. Її потрібно подати особисто у ТЦК.

У разі подання документів за станом здоров’я прийдеться підтвердити діагноз на військово-лікарській комісії.

Франчук зазначає, якщо громадянину відмовляють у відстрочці без достатніх підстав, він може оскаржити це рішення в адміністративному порядк у або через суд.

Юрист наголосив на важливості якнайшвидшого подання заяви, щоб працівники ТЦК і СП могли оперативно її розглянути. Він підкреслив, що своєчасне подання документів забезпечить дотримання права військовозобов’язаного на відстрочку, якщо для цього є законні підстави, і дозволить уникнути призову до армії.

"Також подання заяви допоможе уникнути непорозумінь і конфліктних ситуацій із ТЦК і СП", — підкреслив Франчук.

Нагадуємо, що оформити відстрочку можна онлайн через застосунок "Резерв+". Наразі сервіс наразі доступний:

людям з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності;

студентам та аспірантам, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістратури навчаються на аспірантурі;

багатодітним батькам, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей.