С какими болезнями слуха не мобилизуют: полный список

Список болезней ушей прописан в приказе Минобороны №402

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение — военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву, если у них нет отсрочки и противопоказаний по здоровью. Не могут быть призваны люди, у которых обнаружат наличие серьезных заболеваний, в том числе, ушей.

Полный список заболеваний прописан в приказе №402 Министерства обороны Украины от 14 августа 2008 года. Они упоминаются в статьях 33, 34, 35, 36 и 37 Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе и службе в военном резерве.

Полностью пригодными к службе в Силах обороны Украины могут признать людей, у которых подтверждено наличие:

перихондрита, приобретенного стеноза;

одностороннего или двустороннего среднего отита, который не сопровождается грануляциями, выделениями, эпидермальными массами, холестеатомой;

стойкой чувствительности к вестибулярным раздражителям;

двусторонней тугоухости средней тяжести.

Непригодными для службы могут признать людей, у которых подтверждено наличие:

одностороннего или двустороннего среднего отита, который сопровождается грануляциями, выделениями, эпидермальными массами, холестеатомой;

стойкой глухоты на оба уха.

Пригодными к службе в ТЦК, частях обеспечения, учебных центрах, высших военных учебных заведениях, подразделениях логистики и охраны могут признать людей, у которых подтверждено наличие двусторонней тяжелой тугоухости.

Временно непригодными к призыву признают людей, у которых обнаружены состояния после перенесенных болезней уха и сосцевидного отростка или хирургического лечения. Эти люди также требуют лечения, отпуска и освобождения от служебных обязанностей.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если пришла повестка, а вы имеете право на отсрочку от мобилизации. Важно собрать все документы, подтверждающие право.