С какими болезнями слуха не мобилизуют: полный список
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Список болезней ушей прописан в приказе Минобороны №402
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение — военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву, если у них нет отсрочки и противопоказаний по здоровью. Не могут быть призваны люди, у которых обнаружат наличие серьезных заболеваний, в том числе, ушей.
Полный список заболеваний прописан в приказе №402 Министерства обороны Украины от 14 августа 2008 года. Они упоминаются в статьях 33, 34, 35, 36 и 37 Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе и службе в военном резерве.
Полностью пригодными к службе в Силах обороны Украины могут признать людей, у которых подтверждено наличие:
- перихондрита, приобретенного стеноза;
- одностороннего или двустороннего среднего отита, который не сопровождается грануляциями, выделениями, эпидермальными массами, холестеатомой;
- стойкой чувствительности к вестибулярным раздражителям;
- двусторонней тугоухости средней тяжести.
Непригодными для службы могут признать людей, у которых подтверждено наличие:
- одностороннего или двустороннего среднего отита, который сопровождается грануляциями, выделениями, эпидермальными массами, холестеатомой;
- стойкой глухоты на оба уха.
Пригодными к службе в ТЦК, частях обеспечения, учебных центрах, высших военных учебных заведениях, подразделениях логистики и охраны могут признать людей, у которых подтверждено наличие двусторонней тяжелой тугоухости.
Временно непригодными к призыву признают людей, у которых обнаружены состояния после перенесенных болезней уха и сосцевидного отростка или хирургического лечения. Эти люди также требуют лечения, отпуска и освобождения от служебных обязанностей.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если пришла повестка, а вы имеете право на отсрочку от мобилизации. Важно собрать все документы, подтверждающие право.