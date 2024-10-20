Чи мобілізують людину з розладом особистості та поведінки? Відповідь юристів

Чітка відповідь прописана у статті 14 Розкладу хвороб наказу № 402 Міноборони України

Під час воєнного стану до лав Сил оборони України не можуть брати людей із деякими психічними хворобами та відхиленнями. Крім шизофренії, розумової відсталості та невротичних розладів на службу можуть не взяти людей з розладом особистості та поведінки.

"Телеграф" розповідає, які форми цього захворювання дозволяють мобілізувати людину, а які – ні. Це захворювання прописане у статті 14 Розкладу хвороб наказу Міністерства оборони України № 402 від 14 серпня 2008 року.

Захворювання стосується психічних розладів, до нього відносяться всі види деменцій, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження мозку або внаслідок соматичної хвороби; розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку.

Підпункт 14-а включає хвороби, через які військово-лікарська комісія визнає людину непридатною для служби у військах. Йдеться про тяжкі та помірно виражені стійкі захворювання.

Підпункт 14-б передбачає легкі психічні прояви, що дозволяють проходити військову службу, але не у всіх підрозділах. В даному випадку мобілізованого можуть відправити служити у частини забезпечення, ТЦК, навчальні центри, медичні підрозділи, підрозділи логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Підпункт 14-в означає стійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми. Мобілізований може служити скрізь — це включає службу в штурмових підрозділах, десанті, морській піхоті, ВПС, ВМС, ССО і так далі.

Раніше"Телеграф" писав про те, з якими хворобами шкіри в Україні не мобілізують. Усього їх є п’ять у цьому списку.