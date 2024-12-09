Був радянським секс-символом, а став путіністом: що каже про війну "Д'Артаньян" Михайло Боярський

Актор виявився затятим путіністом

Народний артист РФ Михайло Боярський, який зіграв Д'Артаньяна у радянському фільмі "Три мушкетери", підтримує вторгнення Росії в Україну. Останні роки його ім’я навіть більше асоціюється саме з політичними висловлюваннями, а не із творчістю.

Михайло Боярський публічно підтримав політику Російської Федерації стосовно України, зокрема анексію Криму у 2014 році та агресію, розпочату у 2022 році. "Телеграф" вирішив пригадати, що саме говорить про війну російський актор і де він зараз.

Що відомо про позицію Михайла Боярського що війни

У березні 2014 року актор підписав колективне звернення "Діячі культури Росії – на підтримку позиції Президента щодо України та Криму" і підтримав вторгнення Росії в Україну. У серпні 2015 року Боярського було внесено до "Чорного списку Міністерства культури України". Усю творчість, у якій брав участь російський актор, було заборонено на території нашої країни.

За день до повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року, Михайло Боярський виклав у допис, у якому написав, що повністю підтримує дії Путіна. Згодом цей допис Боярський видалив.

"Я переконаний, те, що робить Володимир Володимирович, продумано і абсолютно правильно. Я підтримую це рішення. Визнання "ДНР" та "ЛНР" сприятиме стабілізації обстановки на Донбасі та принесе мир мешканцям регіону. Негативна реакція західних країн на рішення Володимира Путіна щодо донбаських "республік" варто було очікувати, тому що Захід завжди був налаштований проти Росії", — зазначив путініст.

Де зараз перебуває Боярський

Наразі Михайло Боярський проживає у Санкт-Петербурзі. Актор майже не бере участі в нових кінопроєктах і значною мірою відійшов від активної публічної діяльності, продовжуючи виступати лише в межах Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну секс-символ російського кіно Гуськов. Він не вірив у "братські" народи та скаржився на Зеленського.