Был советским секс-символом, а стал путинистом: что говорит о войне "Д’Артаньян" Михаил Боярский

Актер оказался ярым путинистом

Народный артист РФ Михаил Боярский, сыгравший Д’Артаньяна в советском фильме "Три мушкетера", поддерживает вторжение России в Украину. Последние годы его имя даже больше ассоциируется именно с политическими высказываниями, а не с творчеством.

Михаил Боярский публично поддержал политику Российской Федерации в отношении Украины, в частности, аннексию Крыма в 2014 году и агрессию, начатую в 2022 году. "Телеграф" решил вспомнить, что именно говорит о войне российский актер и где он сейчас.

Что известно о позиции Михаила Боярского о войне

В марте 2014 года актер подписал коллективное обращение "Деятели культуры России – в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму" и поддержал вторжение России в Украину. В августе 2015 года Боярский был внесен в "Черный список Министерства культуры Украины". Все творчество, в котором участвовал российский актер, было запрещено на территории нашей страны.

За день до полномасштабного вторжения, 23 февраля 2022 года, Михаил Боярский выложил в пост, в котором написал, что полностью поддерживает действия Путина. Впоследствии этот пост Боярский удалил.

"Я убежден, что то, что делает Владимир Владимирович, продумано и абсолютно правильно. Я поддерживаю это решение. Признание "ДНР" и "ЛНР" будет способствовать стабилизации обстановки на Донбассе и принесет мир жителям региона. Негативная реакция западных стран на решение Владимира Путина относительно донбасских "республик" стоило ожидать, потому что Запад всегда был настроен против России", — отметил путинист.

Где сейчас находится Боярский

В настоящее время Михаил Боярский проживает в Санкт-Петербурге. Актер почти не участвует в новых кинопроектах и в значительной степени отошел от активной публичной деятельности, продолжая выступать только в пределах России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне секс-символ российского кино Гуськов. Он не верил в "братские" народы и жаловался на Зеленского.