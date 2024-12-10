Виступав в окупованому Донецьку і їздив у Крим після 2014 року: що каже про війну улюблений співак Путіна Расторгуєв

Співак активно підтримує політику Кремля

Микола Расторгуєв, лідер гурту "Любэ", є одним із відомих російських музикантів, який активно підтримує політику Кремля, зокрема щодо війни в Україні. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він публічно висловлювався про необхідність "захисту інтересів Росії" та висловлював думки, які виправдовують агресію.

Він також є улюбленим співаком лідера країни-агресорки Путіна і публічно підтримує позицію РФ щодо конфлікту. "Телеграф" пригадає, що саме каже про війну Микола Расторгуєв, і з’ясує, де путініст перебуває зараз.

Що каже про війну Михайло Расторгуєв

Микола Расторгуєв є солістом російського гурту "Любе", яка активно займається пропагандою війни. Колектив неодноразово їздив з концертами на окуповані території Донецької та Луганської областей, а також незаконно відвідували Крим.

Расторгуєв також активно співпрацює з російською владою. Гурт "Любэ" тривалий час є частиною пропагандистських заходів, а сам Расторгуєв має численні нагороди, вручені йому за заслуги перед російською державою. Його позиція щодо війни є чіткою підтримкою дій РФ, а сам артист неодноразово виступав на заходах, організованих на підтримку політики Кремля​.

Расторгуєв також відкрито підтримує геноцид українців, а пісня гурту "Любе" "Комбат" стала одним із неофіційних гімнів російської армії. У соцмережах музиканти гурту регулярно поширюють неправдиві новини. Сторінка Расторгуєва в Instagram заблокована через украінофобні дописи. Також у червні 2024 профіль гурту "Любе" на Spotify було видалено.

Так, 25 лютого 2022 року Микола Расторгуєв виклав сторіс на своїй сторінці в Instagram, де на картинці намальовані руки, що тримають квітку з хештегом #Давайзамир. У російському сегменті соцмережі таке зображення використовується для постів на підтримку вторгнення Росії та виправдання її дій. Наприклад, такі пости виставила телеведуча Тіна Канделакі та відеоблогер Аміран Сардаров.

Де зараз Микола Расторгуєв

На сьогодні Микола Расторгуєв продовжує проживати в Росії та брати участь у пропагандистських кампаніях, що підтримують агресію проти України. Співак залишається активним пропагандистом та прихильником війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну "Д'Артаньян" Михайло Боярський. Останні роки його ім’я навіть більше асоціюється саме з політичними висловлюваннями, а не із творчістю.